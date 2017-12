Celebridades del mundo se unen para apoyar a estudiante que sufre de bullying

Estrellas como Ricky Martin, Chris Evans y Mark Ruffalo han manifestado su afecto hacia Keaton Jones.

El nombre de Keaton Jones no era concido hace pocos días, hasta que su madre Kimberly Jones, publicó un video en su cuenta de Facebook, done su hijo confesaba todas las burlas que recibía de parte de sus compañeros de colegio.

El video se viralizó de tal forma, que Kimberly dio un entrevista al sitio de la revista People, donde entregaba más detalles del bullying que sufría su hijo.

“Solo por curiosidad, ¿por qué intimidan? ¿De qué sirve?, ¿Por qué te alegra molestar a personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? No está bien”, manifestó la madre.

Pero no todo quedó ahí, ya que múltiples estrellas del mundo del espectáculo como Ricky Martin, Chris Evans y Mark Ruffalo, vieron el video y decidieron apoyar a Kaeton.

“Conoce a Keaton Jones, un niño muy inteligente que está siendo intimidado en la escuela. ¡Este video es desgarrador! Quiero llevar a Keaton a Las Vegas y pasar el rato en la sede de UFC. Si alguien sabe cómo puedo contactar a la familia, por favor avíseme. Gracias a todos”, publicó Ricky Martin.

La protagonista de la serie Strenger Things, Millie Bobby Brown, también le habló a Keaton “¿Por que las personas hacen esto? ¡Creo que eres tan genial Keaton! Quiero ser tu amiga increíblemente increíble”.

Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en los Los Vengadores, aseguró que el hombre verde es su nuevo amigo.

En ese mismo ámbito, Chris Evans (Capitán América) invitó a Keaton al estreno de su próxima película. “Mantente fuerte, Keaton. No dejes que te hagan darte frío. Prometo que se pone mejor. Mientras esos punks en tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿cómo te gustaría a ti y a tu mamá asistir al estreno de Los Vengadores en LA el año que viene?”.

MIRA LOS MENSAJES ACÁ:

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter ! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi

— Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017