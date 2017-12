Escepticismo puro: La ácida carta al Viejito Pascuero de un niño de 6 años que nadie esperó leer

A dos semanas de Navidad, los niños en distintas partes del mundo están escribiendo sus cartas al Viejito Pascuero para pedirle los regalos que esperan.

Sin embargo, no todos tienen la ilusión de que el hombre del Polo Norte llegue a entregarle sus obsequios navideños.

La carta de un pequeño de seis años se volvió viral luego de su madre, Sarah McCammon, un reportera de la radio NPR Music en Estados Unidos, compartiera en Twitter su misiva al Viejito Pascuero.

“A mi escéptico hijo de 6 años le dijeron que escribiera una carta a Santa en la escuela. Y lo hizo…” escribió McCammon, acompañando una foto del escrito.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did… pic.twitter.com/XUFGMnXDFT

— Sarah McCammon NPR (@sarahmccammon) December 3, 2017