En un conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que finalizó su tratamiento de quimioterapia. Esto, luego de que a principios de año fuera diagnosticada con cáncer.

Fue en marzo cuando Kate reveló públicamente su enfermedad. Después de varios rumores que surgieron por su prolongada ausencia en los eventos oficiales de la corona británica.

En aquel momento, su diagnóstico sorprendió al mundo, pero desde entonces ha contado con el apoyo incondicional de su esposo, el Príncipe William, y el resto de su familia.

El duro camino de recuperación de Kate Middleton

En su reciente publicación, Kate Middleton reflexionó sobre el difícil camino que ha recorrido durante los últimos meses.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo decirles el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia”, compartió.

La Princesa acompañó el mensaje con un video donde se la puede ver disfrutando de un día al aire libre junto a su familia.

Kate también reveló que había sido consciente de su diagnóstico desde principios de año, lo que llevó a una etapa complicada tanto para ella como para sus seres queridos.

“Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida como la conoces puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar por las aguas tormentosas y el camino desconocido”, escribió, reflexionando sobre el impacto del cáncer en su vida diaria.

El impacto emocional del cáncer

La Princesa de Gales también habló de lo que significa atravesar esta enfermedad, tanto para ella como para sus más cercanos.

“El cáncer te enfrenta a tus propias vulnerabilidades de una forma que nunca antes habías considerado, y con ello llega una nueva perspectiva sobre todo”, expresó.

En su mensaje, Kate hizo hincapié en la importancia de valorar las cosas simples de la vida, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas.

“Este tiempo nos ha recordado a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas sencillas pero importantes de la vida, como simplemente amar y ser amado”, expresó.

Un largo camino hacia la recuperación

Aunque Kate Middleton finalizó la quimioterapia, aclaró que su lucha contra el cáncer aún no ha terminado.

“Ahora me centro en hacer todo lo que pueda para no tener cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene”, reveló la Princesa.

En sus declaraciones, también manifestó sus deseos de volver a la vida pública en los próximos meses, demostrando su fortaleza y esperanza.

“Entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida”, concluyó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: