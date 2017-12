Villegas y triunfo de Piñera: "Aquí lo que hubo es un rechazo nacional a la política que venía"

“Aquí lo que hubo, a mi juicio, es un rechazo nacional a una política, y sobre todo a la política que venía. Y es transversal además en el tipo de personas que votaron (…) Votó toda clase de gente, de todos los sectores sociales porque no les gustó lo que hubo, no les pareció bien, y creo que desde los primeros tiempos del Gobierno de Bachelet hubo encuestas que lo estaban manifestando pero no quisieron escucharlas”.

“Si hubo una emoción que estaba prevaleciendo en el país, por lo menos en la gente que votó por Piñera, era miedo a lo que venía, miedo a que el país definitivamente cayera en este pantano en que caen siempre los regímenes populistas que hacen mucho énfasis en la redistribución del ingreso, en la igualdad, en la equidad”.

“Es un voto prestado por miedo. No es un voto de confianza a Piñera sino que de desconfianza a lo que podía venir”.