Actriz de "Soltera Otra Vez" sufrió violento robo

La recordada actriz chilena Silvia Santelices sufrió un violento asalto en su casa, en la comuna de Providencia.

De acuerdo a declaraciones, dos sujetos entraron a su residencia, la amarraron, amordazaron y robaron especies avaluadas en 19 millones de pesos.

“Entraron, me amarraron, me sacaron y me llevaron arriba, cuando llego vi a mi yerno en el piso amarrado de pies y manos. Mi nieta, una niñita preciosa la despertaron, un tipo le pone la mano en la boca y la zamarrea y la hace levantarse”, señaló a “La Mañana de CHV”.

La actriz detalló que entre los ladrones se encontraba un niño de 10 años y otro de 16, que sustrajeron su cartera con documentos, una cámara fotográfica, dinero y un automóvil.

“Fue una experiencia horrible, espero no tenerla nunca más y que no le suceda a nadie”, agregó Silvia.