Diputado Ward y declaraciones de Dávalos: "Me parece que otra vez está abusando de su poder"

“Creo que el ocupa las palabras corrupción e indecencia con demasiada soltura al haber estado involucrado en un caso que habla justamente de eso, de indecencia y corrupción. Me parece que está otra vez abusando de su poder, otra vez esta abusando de su posición privilegiada como hijo de la Presidenta”.

“Nunca fue capaz de hacer un mea culpa respecto al daño que esto le produjo al Gobierno. El Caso Caval estuvo instalo en La Moneda durante mucho tiempo y produjo un retroceso en la aprobación ciudadana a la imagen de la Presidenta y eso no lo entendió nunca el entorno de la familia presidencial”.

“El Caso Caval no tiene que ver esencialmente con filtraciones, tiene que ver con corrupción, con tráfico de influencias, entonces (Dávalos) no comprende lo que está ocurriendo. Otra vez se produce un escándalo bastante importante en función de las declaraciones que él realiza, se victimiza y creo que desde la posición de víctima no beneficia a nadie, entonces hay una protección. Yo creo que ninguna persona normal sin un privilegio de poder se sentiría con la libertad de emitir una declaración tan potente”.

