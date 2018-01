Villegas por aumento consumo de Marihuana en Chile: "Conocí personas que tenían talento y se convirtieron en idiotas"

” A mí me da lo mismo si alguien se quiere suicidar, o drogarse y convertirse en imbécil, como he visto varias veces con el consumo de la marihuana, porque yo he conocido a gente que comenzaron con esta onda de ‘let it be’ y se convirtieron, francamente en idiotas, perdieron toda capacidad de trabajo, toda capacidad de pensar, se pierden y se destruyen el cerebro”

“Si alguien quiere destruirse el cerebro, tirarse por la ventana o ponerse en la línea del tren a mí me importa un cuete, pero que no vengan después a hacer este escándalo porque ha aumentado el consumo de marihuana. Pasó lo mismo hace unos años cuando comenzó el consumo de drogas fuertes”