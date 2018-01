Cristián Monckeberg por urgencias legislativas: "Lamentablemente no dan los tiempos"

“Desde el punto de vista político pareciera que a la Presidenta se le olvido que hubo una elección y hubo una segunda vuelta, donde la ciudadanía se pronunció en algo distinto. Precisamente se manifestó masivamente, como nunca antes lo había hecho, y con una diferencia importante entre el Presidente Piñera y el senador Alejandro Guillier rechazando derechamente el estilo de la improvisación”.

“El Gobierno de la Presidenta Bachelet fue mal evaluado y rechazado en tres elecciones (alcaldes, parlamentarias y presidenciales), fue justamente por esto, por la improvisación, por tratar de hacer las cosas pasando por encima y sacando proyectos que no son buenos”.

“El tema es cómo da el tiempo para poder despachar todos esos proyectos de ley en sesiones de salas. Lamentablemente no dan los tiempos. Yo no sé si es pirotecnia, no sé si quieren sacar los proyectos adelante a como dé lugar y de mala manera”.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: