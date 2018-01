Jorge Tarud por machi Linconao: "Parece que hay una organización en el viaje"

“Parece que hay una organización en el viaje (…) Hay gente que está colaborando en el viaje. Yo quiero creerle a la vocera de que ella (Linconao), va a cumplir y que va a estar aquí cuando el 26 se inicie el juicio”.

“El Fiscal Nacional ha señalado de que se prevenía su extradición en el caso de que ella no vuelva. Pero todos sabemos cómo está funcionando Bolivia, cómo maneja Evo Morales el Tribunal Constitucional. Se saltó el plebiscito, hizo lo que quiso, es candidato de nuevo y cómo maneja también el poder judicial. (…) Una extradición, francamente en el caso de que se llegase a eso, evidentemente que Evo Morales no la va a conceder”.

“A mi juicio debieron haberse tomado las medidas antes. Yo desconozco por qué el juez no dio la orden de detención porque hoy día va a depender de la señora Linocnao si vuelve o no vuelve (…) Yo no descarto nada, también podría pedir asilo político, eventualmente. Yo podría asegurar que si ese es el caso, Evo Morales se lo va a dar”.