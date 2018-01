Pato Yáñez aseguró que "Colo Colo tiene un plan B en caso de que Guede no siga"

“Colo colo tiene plan B en caso de que Pablo Guede no siga, no son sólo temas de refuerzos. La idea es que continúe, pero el terreno esta tan dificultoso, tan pedregoso y el tema de los refuerzos marca, pero también hay otros temas. Pero ya hay un plan B”.

“Causó muchísima molestia que Pedro Morales no se haya quedado en el plantel. Si no llegó Barrios, si no llegó Matías Fernández, si Carmona todavía está en veremos y pidió que pedro morales se quedara, un hombre que tiene el manejo táctico, eso causó mucha molestia”.