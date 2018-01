Padre Fernando Montes por ataques a iglesias: "La seguridad total del Papa no la podemos asegurar. Espero que sean sólo amenazas"

“Al ir en la calle y estar en un Papamóvil, siempre es posible una actitud desquiciada. Lo que pasó con el presidente Kennedy, que un señor a larga distancia le apuntó (…) La seguridad total no la podemos asegurar, es obvio que hay riesgos, pero se han tomado medidas, y yo espero que sean amenazas y nada más”.

Sobre la posibilidad de que el Papa se reúna con víctimas de abusos de parte de sacerdotes: “Dios quiera que este no se convierta en el tema único central de la visita del Papa. No es que esto no sea importante, pero también hay otras cosas. Ojalá no pasen a ser el centro absoluto porque sería perder una enorme oportunidad como país. Espero que nos de señales de cómo actuar”.