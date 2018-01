Karla Rubilar por destitución de Branislav Marelic: "Aquí hay una represalia por hacer el trabajo que por no hacerlo"

“Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta contundente de cuales son los ‘cargos’ que se le imputaron al director para haber tomado una decisión tan grave como destituirlo. No tenemos conocimiento, no tenemos claridad”.

“Creemos algunos, y yo me hago cargo de esta creencia, que aquí hay una represalia por hacer el trabajo que por no hacerlo y dejar de directora a Consuelo Contreras, que es representante de la Corporación Opción , que recibe una cantidad enorme de recursos del estado por programas ambulatorios del Sename”.

“Llevan dos o tres meses amenazándolo con la posibilidad de sacarlo de su cargo a mi juicio todo esto tiene relación con la labor que esta generando el instituto en materia de derecho humanos de la niñez que insistió nunca antes habíamos visto querelle. En ese sentido, tal vez, no tuvo el acompañamiento del consejo que pudo haber tenido y eso es lo que molesta en los consejeros porque tal vez preferían un instituto mucho mas pasivo como el que existía antes de la llegada de este director”.