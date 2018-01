Obispo Juan Ignacio González por obispo Barros: "Se espera que la gente católica lo apoye"

“Podemos construir una sociedad mas justa, mas inclusiva pero centrada en Jesucristo. Tenemos que ser un país mas justo donde no haya discriminación”.

“No entiendo que dos sacerdotes jesuitas hayan pedido la renuncia de un obispo (…) Por qué no le preguntaron al Papa directamente: ‘¿Santo Padre por qué usted permite que siga el obispo Barros ?’ El Papa después de meditarlo, de estudiarlo, estimó que no era justo pedirle a un obispo que se retira del episcopado por unas presunciones. No hay antecedentes concretos que digan que monseñor Barros ha sido cómplice de avalar los delitos del padre Karamida. Si lo fuera así, ya se habrían presentado hace mucho tiempo antecedentes concretos por escrito”.

“Se espera que la gente católica lo apoye (…) bajemos los sables que la gente de Osorno se de cuenta de que el camino es otro. les podrá gustar o no gustar el obispo, pero resulta que la iglesia es, al mismo tiempo que familia, es jerárquica. si se dispone una cosa habrá razones para disponerla y se obedece. Eso es lo que corresponde ahora”.