Alfredo Moreno sobre la visita del Papa a Chile: "Ha sido una brisa de aire fresco al país"

“El Papa ha sido una brisa de aire fresco al país, las cosas que está diciendo son necesarias que se digan en el Chile que vivimos hoy. El llamado a la unidad, al diálogo a aceptarse, a conocer lo que le pasa a los demás, es algo que debiera hacernos muy bien a todos”.

“La violencia es inaceptable, convierte cualquier argumento, idea, incluso una causa muy buena en una causa deleznable. Entonces cuando tengo que lograr que mis ideas prevalezcan, pasando por encima de otras, se pierde todo valor moral”.

“No hay nadie en La Araucanía que no esté perdiendo, las poblaciones mapuches, la gente que está en sus casas no sabiendo si las pueden atacar o no, no sabe si puede sembrar, no pueden vender su campo porque nadie se lo compra, la perdida que ha tenido el Estado que ha invertido mas de mil millones de dólares para adjudicar tierras”.