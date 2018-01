Jorge Tarud por alegatos en La Haya: "El equipo debería reunirse prontamente con el Presidente electo para que tenga incidencia"

“Si los alegatos hubieran sido en julio o agosto, el nuevo Gobierno hubiera tenido todo el tiempo necesario para hacer las eventuales modificaciones a lo que es la defensa de Chile con el equipo, pero como esto de adelanta, yo creo que el Presidente electo puede incidir directamente en lo que él desea que sea la defensa”.

“A mi juicio, el equipo de La Haya debería reunirse prontamente con el Presidente electo, y escuchar, no sólo informarle. Aquí no se trata sólo de informarle, sino que él tenga una incidencia directa en lo que van a ser los alegatos. Las bases no van a cambiar porque los fundamentos de Chile han sido permanentes, pero hay matices”.