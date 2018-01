Villegas sobre gabinete de Piñera: "Está interpretando que el país está en otra postura"

“Varela produjo rechinamiento de dientes en la izquierda, porque completamente contrario a las ideologías que se han instaurado en el país. Él se enfrenta a una situación en la que los conceptos de la izquierda como el No al Lucro, la gratuidad total, que son el gran triunfo de este gobierno, el instalar esas ideas en la gente”.

“Obviamente el ministro Varela no llegará a barrer con todo, no hará una retroexcavadora. Hay muchas cosas que no se pueden hacer porque se instalaron y va a haber que trabajar con eso”.