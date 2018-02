Nury Gajardo sobre los derechos de los niños en Chile: "Cuando un niño tiene un problema, no tiene donde acudir"

“Emmelyn no fue bajo su voluntad. Ella podría quizás… Imagínate lo que es estar bajo el poder, entonces desde esa perspectiva, este adulto es significativo y ejerce una relación, un vínculo, que lo más probable es que ella podría decir ‘sí, voy’, pero hay una imposición, hay una relación que tiene jerarquía, entonces ahí se ejerce el poder”.

“Tenemos que cambiar la relación con la niñez en Chile, no es posible que sea noticia a propósito sólo de la vulneración de un derecho que es grave, que requiere de la preocupación del Estado, porque el Estado es el principal garante. Entonces desde esa perspectiva… Bueno, ahí se habla de garantías reforzadas. Esta ley debería proporcionarnos esas herramientas. Cuando un niño tiene un problema, ¿dónde acude?. No hay donde acudir. Hay oficinas, pero sabemos que no da abasto. Por eso se requiere modificar un sistema, que efectivamente de respuestas”.