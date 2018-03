Cientista político sobre el legado de Bachelet: "Hay una estrategia, no sabemos si tendrá resultados"

“Los ex Presidentes de latinoamericana se vuelven personajes bien complicados, porque no hay mucho espacio para ellos en los países, gobiernan por periodos cortos y normalmente, no se retiran de la política y eso hace que se conviertan en una especie de jarrón chino, no sabes donde colocarlo. Por eso salen todas estas teorías de un nuevo periodo”.

“Eso atenta contra la necesaria renovación en los recambios, en los liderazgos de los país…. alguien podría pasar varios años de su vida siendo gobernado por estos dos Presidentes. Eso te lleva a la idea de la complicación que estamos teniendo, en general, con los ex Presidentes”.

“Hay que leer todos estos movimientos como movimientos tácticos, movimientos que se hacen con un objetivo, esto no es producto del azar. Hay una estrategia que no sabemos si va a tener o no resultados, pero evidentemente se busca instalar esta idea, dejarla en el ambiente”.