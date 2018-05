Eduardo Bitrán, ex Vice Pdte. de Corfo: “En Chile somos la capital mundial de la desconfianza”

En conversación con Faro Económico, el ex Ministro de Obras Públicas y ex Vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, se refirió a innovación, confianza e inversión.

“La innovación requiere movilizar a organizaciones, pero a su vez conectarlas con su entorno, traer capacidades y tecnologías que están disponibles en el mundo, no inventar la rueda cero. Ése es un proceso donde la colaboración es clave. El problema es que para colaborar hay que tener confianza entre las personas. En Chile somos la capital mundial de la desconfianza. Tenemos un problema grave en nuestros individuos que no colaboran porque no confían. Y eso atenta contra la innovación”, aseguró Bitrán.

A lo anterior agregó que “se requieren liderazgos que promuevan ese proceso de cocreación. Al final necesitas que las personas estén abiertas y disponibles a tomar riesgos, a confiar unos en otros y a colaborar para avanzar en innovación”.

“Soy partidario de que Chile tiene que tener una estrategia como la que tiene Irlanda de atracción de inversión, pero muy enfocada, entendiendo bien dónde hay ámbitos en que la inversión genera grandes externalidades positivas”, finalizó Bitrán.