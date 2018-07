Claudia Bendeck: "Gendarmería es un ambiente bien machista"

“Cuando me llaman y me comentan que es Gendarmería, la verdad es que me imaginaba el impacto que uno puede hacer tanto para la institución como para el aporte para la sociedad y eso es lo que más me motiva. Soy una mujer de resultados y de carácter”.

“Efectivamente es un ambiente bien machista, el 80% de la dotación de Gendarmería son hombres, solo un 20% son mujeres, pero asumí y entré al edificio, todas las mujeres que habían en la dirección nacional de Gendarmería me aplaudían, y eso es como de bastante orgullo”.