[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] José Antonio Kast por ley de identidad de género: “El gobierno en una actitud equivocada incorporó a los menores de 18 y de 14”

“Esta no es una ley inocua”, afirmó el ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast a propósito de que hoy en el senado se vota el proyecto de ley de identidad de género.

Según Kast, el gobierno ha tenido “una actitud equivocada” frente a este proyecto y la ideología de género, esto debido a que el actual proyecto de ley, incorpora a los menores de 18 y de 14 años con indicaciones especiales.

“Esto apunta a cómo se va introduciendo esta agenda de la ideología de género en los colegios, y los manuales de convivencia son prueba de esto”, aseguró el ex parlamentario.

Por otro lado, el conductor de “Directo al Grano”, Carlos Correa, defendió que la Ministra de Educación, Marcela Cubillos haya vuelto a subir al sitio del Mineduc el protocolo escolar de niños LGBTI, que fue sacado mientras Gerardo Varela estaba a cargo de la cartera. Correa afirmó que “Uno de los problemas de bullying en los colegios son lo que le dicen a los niños homosexuales, trans, etc. A mi me da la sensación que lo que quiso hacer la Ministra Cubillos es prevenir esas situaciones, (..), y en efecto sirve educar cómo enfrentar la situación de un niño con tendencia homosexual”.