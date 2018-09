[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Hermógenes Pérez de Arce por dichos de diputado Bellolio sobre DD.HH: “Yo le diría que no lea el libreto del PC. ¿Por qué no se va de la UDI?”

Respecto a las declaraciones del diputado UDI, Jaime Bellolio, quien en un video hace un llamado a reflexionar y condenar las violaciones de los derechos humanos del 11 de Septiembre, el abogado y periodista, Hermógenes Pérez de Arce criticó la actitud del parlamentario.

“Es el colmo que un diputado de la UDI recite el libreto comunista, no puede ser. Ese hombre no tiene nada que hacer en la UDI, o la UDI no tiene nada que hacer en política chilena. Un tercio de la gente de la UDI tiene que irse a la oposición, al Partido Comunista. Personas como Bellolio sustentan la extrema izquierda en Chile”, afirmó Pérez de Arce.



Sin embargo, el analista y también panelista de Directo al Grano, Max Colodro valoró la postura del diputado, asegurando que “me parece bien que haya gente como Jaime Bellolio en la UDI, creo que es un avance y evolución notable, que tenga sectores más jóvenes que son capaces de criticar lo que fueron las gravísimas violaciones a los derechos humanos”

Sobre otro tema en particular, que alude a la acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema que será votada este jueves, Pérez de Arce hizo un llamado a los diputados de derecha a votar a favor.