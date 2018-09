Vocero de Trabajadores Penitenciarios por renuncia de Directora de Gendarmería: “Ella tenía un carácter que no ayudaba a las buenas relaciones”

A minutos de reunirse con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, el Vocero de la Asociación Nacional de Trabajadores Penitenciarios (Anfup), Andrés Segovia, conversó con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura, tras la renuncia de la Directora de Gendarmería, Claudia Bendeck.

Desde la Anfup valoraron el gesto del Ministro Larraín en solicitar su dimisión del cargo. “Claudia Bendeck dio propuestas parche a la reestructuración a la carrera funcionaria”, afirmó Segovia.

Además, el vocero de la Institución aseguró que ella no conocía cómo funcionaba el sistema penitenciario al venir del sector privado, y que no prestaba atención durante las reuniones. “Ella se ponía a whatsapear cuando le dirigían la palabra en las reuniones, nos sentíamos no escuchados”, precisó.