Gonzalo de la Carrera ofrece disculpas por tuit y Camila Vallejo responde por el mismo medio

“Quiero partir haciéndome cargo de un tuit que yo puse ayer en la tarde”, fue uno de los primeros temas que abordó Gonzalo de Carrera en el programa de este miércoles de Directo al Grano en Radio Agricultura.

El conductor de radio compartió una publicación en Twitter que citaba falsamente a la diputada PC Camila Vallejo, por lo que decidió ocupar algunos minutos del programa para ofrecer sus disculpas.

“Si Camila Vallejo no dijo que que la pedofilia es un derecho a recuperar, yo me disculpo por haber retuiteado algo que no tenía cómo saber que era falso”, dijo.

Agregó que “cada uno de los tuits que puse, puse la prevención y le otorgué el beneficio de la duda para que ella pudiese aclarar”.

Revisa el momento completo a continuación:

Por su parte, la parlamentaria publicó en Twitter que “no debería tener que aclarar la veracidad de una noticia evidentemente falsa”.