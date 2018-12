Rector Aldo Valle: "Lo extraño sería que en Chile las asimetrías socioeconómicas no se vieran reflejadas en la PSU"

El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, conversó con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura para abordar el proceso de admisión de nuevos alumnos a las universidades tras la entrega de resultados de la PSU.

Durante la jornada de este miércoles el sitio web del Demre sufrió desperfectos para postular a las preferencias educativas, algo que el rector declaró “nunca había ocurrido” antes, por lo que decidieron extender el plazo para realizar el trámite hasta el lunes 31 de diciembre a las 18:00 horas.

El vicepresidente del CRUCh también evaluó el actual sistema de selección, la PSU, y dijo que las modificaciones ya fueron evaluadas por por un comité de expertos y que se está preparando el informe final para luego deliberar.

“Cuando se creó la PSU se pensó que era muy importante que se evaluara el nivel de implementación del currículo en el sistema escolar. A mi juicio, no se advirtió bien en ese momento que el currículo científico humanista y el de formación técnica son muy distintos y tienen niveles de implementación muy diferencias y eso, al final, tiene un efecto en el sector técnico de enseñanza media”, dijo.

Sobre las diferencias reflejadas en la PSU por niveles socioeconómicos, el académico explicó que “lo extraño sería que en Chile las asimetrías sociales y económicas no se vieran reflejadas en una prueba como esta”.

“Tenemos que buscar cómo hacer que los instrumentos, no digo que vayan a corregir porque eso nunca lo van lograr, sin embargo, hay que siempre mantener el esfuerzo para que los instrumentos ojalá no reproduzcan o no contribuyan a esas asimetrías o esos sesgos”, agregó.

Revisa la entrevista completa a continuación: