No se guardaron nada: El duro análisis de Raquel Argandoña y Patricia Maldonado sobre la situación del hijo de "Luli"

Las animadoras del programa “Sin Limite“, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, se refirieron al complicado presente de la modelo Nicole “Luli” Moreno, por la formalización que hoy enfrentó su hijo, tras ser formalizado por la participación en el baleo a un joven en la comuna de Las Condes.

En el programa de esta jornada, las panelistas de los matinales de Mega y Canal 13, comenzaron abordando los permisos que deben tener para salir a la calle los menores de edad. En este sentido Maldonado preguntó que se puede hacer cuando un hijo realiza actos rebeldes.

“A mi no se me habría ocurrido ser rebelde, mi mamá le sacaba brillo a la cuchara de palo, con la chala, cada vez que me tiraba una chala me aforraba…() a uno no le quedaban ganas de ser rebelde”, dijo Maldonado.

Si bien la animadora afirmó no avalar la violencia declaró que no se le puede permitir a un joven a faltar el respeto.

“No puedo creer que un niño de 16 porte un arma… así están los niños ahora… hay que mandarlos al psiquiatra”, señaló Patricia Maldonado, en Radio Agricultura.

Aquí puedes ver el momento: