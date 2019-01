Ministro Blumel por "Admisión Justa": "Atenta contra el más mínimo sentido común pensar que todo es hereditario"

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, conversó con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura y defendió el proyecto de “Admisión Justa”, pidiéndole a los políticos de oposición que se abran al debate y a no rechazarla de antemano.

Blumel calificó como “inexplicable” que hayan políticos que amenacen con no aprobar la legislación de la iniciativa “porque todavía no está en el Congreso y se anunciaba la idea el rechazo a la idea de legislar, lo que es muy incomprensible, muy poco democrático. No representa el espíritu que tiene que tener el Congreso”.

El secretario de Estado agregó que si el parlamento “no se abre a legislar, lo que está diciendo es que no le interesa debatir el tema, de cómo fortalecer el mérito con la inclusión en los colegios y liceos de este país”.

Añadió que “el mérito es un valor fundamental, pero es cierto que en gran medida depende de la situación que tiene la familia”, sin embargo, “atenta contra el mas mínimo sentido común pensar que todo es suerte, que todo es hereditario, y que no hay mérito y no hay esfuerzo en las personas y estudiantes”.

El ministro explicó que la selección solo se aplicará en cerca de 300 liceos de alta exigencia de un universo de 12 mil. El proyecto busca aumentar el nivel de admisión por mérito, sujeto a restricción de un mayor nivel de inclusión. Podrán seleccionar el 100% de sus alumnos, pero un 30% tendrá que provenir de sectores vulnerables, explicó.

Ley de la Jibia

“Vamos a enviar un veto al Congreso para perfeccionar esa ley”, afirmó el ministro Blumel.

Con ello, se busca “respetar lo que aprobó el Congreso, que es prohibir la pesca de arrastre y, adicionalmente, la va a perfeccionar”, incluyendo la pesca por “cerco”. La medida permitirá preservar la sustentabilidad, dijo.

Agregó que el veto es “para que todos los sectores puedan procurar un desarrollo sostenible”.

Revisa la entrevista completa a continuación: