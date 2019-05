Cristina Tocco: compró en verde el 2012 y “no he recibido nada”

Como una forma de invertir sus ahorros y así obtener una entrada extra, la actriz Cristina Tocco firmó en 2012 una promesa de compraventa por un departamento en Recoleta, en pleno barrio Bellavista.

La compra fue en verde, pero han pasado siete años y la argentina nunca ha podido pisar el departamento por un conflicto entre la municipalidad y la inmobiliaria a cargo del proyecto mantiene en vilo a 234 familias que invirtieron allí, entre ellas la actriz.

A pesar de que el edificio fue terminado en abril de 2013, aún no recibe el visto bueno de la municipalidad de Recoleta, ya que la autoridad comunal asegura que la inmobiliaria no respetó el plano regulador en la altura de la edificación y debe demolerlo.

“Invertí mi esfuerzo, mi sacrificio en este departamento y no he recibido nada. Me siento en tierra de nadie, en medio de un conflicto que nos tiene a los compradores como víctimas. La inmobiliaria culpa al alcalde, el alcalde a la inmobiliaria y nosotros seguimos esperando. Solo queremos de una vez por todas que se sepa quiénes son los responsables y se hagan cargo de todo lo que nos han hecho sufrir”, relató Cristina Tocco a La Cuarta.

En junio del 2014, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ordenó la demolición parcial de la torre de 19 pisos, ubicada junto a la sede de la U. San Sebastián, porque supuestamente sus constructores no respetaron el plan regulador de la comuna, a pesar de que la inmobiliaria “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” asegura tener en orden cada uno de los papeles.

“Quiero mi departamento, ver de alguna manera mi inversión. Pagué al contado y no he recibido nada por este conflicto. Conozco gente que se murió y no vio su inversión hecha realidad”, comentó Cristina Tocco.

Desde la inmobiliaria, aseguran que actuaron de acuerdo a lo que ordenaban las reglas municipales y apuntan al alcalde Jadue de no cumplir con la ley, e incluso falsificar documentos para perjudicar la construcción.

“Hemos visto cómo el alcalde Jadue falta a la verdad, cómo desvía el verdadero sentido de la autoridad administrativa, nos ha falseado documentos. Nos preguntamos por qué el alcalde llegó a este nivel de perjudicar no sólo a la inmobiliaria, sino también a 200 familias”, comentó Christian Espejo, abogado de la inmobiliaria en cuestión.

Consultado por La Cuarta sobre el conflicto, el alcalde Daniel Jadue defendió su postura frente a la edificación, la que asegura no cumple con las normas de edificación y que estafó a sus compradores.

“La inmobiliaria prometió venderles algo que no les podía vender. Ellos deben recurrir contra la inmobiliaria que los estafó”, comentó el alcalde.