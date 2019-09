ISP se querelló por daño a paciente que recibió producto elaborado con cannabis

La directora del Instituto de Salud Pública, María Soledad Velásquez Urrutia, presentó hoy una querella criminal contra quienes resulten responsables por los graves daños ocasionados a un paciente en tratamiento de quimioterapia, quien recibió un preparado en base a cannabis sativa.

La acción legal fue interpuesta ante el Ministerio Público por delitos contra la salud pública.

“El deber del ISP es promover y proteger la salud de la población y es por eso que, estamos

interponiendo esta querella. Además, comenzamos un programa exhaustivo de fiscalizaciones y otras acciones con el objetivo de eliminar del mercado este flagelo, como lo son la distribución y prescripción de un medicamento estupefaciente de manera ilegal”, señaló la directora del ISP.

La autoridad, agregó que este tipo de preparados son prescritos por personas sin preparación profesional, por lo que hizo un llamado a la población a no comprar medicamentos fuera de establecimientos autorizados por el ISP y no consumir productos que no tengan autorización o registro sanitario, que es la certificación que avala la seguridad, la calidad y eficacia del producto farmacéutico.

CH / Aton Chile