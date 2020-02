Gonzalo de la Carrera se refirió al tuit del presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, en el que señala que el conductor de radio “y sus amigos representan lo peor de la política”.

La reacción del político es consecuencia de una primera publicación, hecha por De la Carrera, quien calificó irónicamente de “dream team” una foto en donde aparecen Alejandro Guiller, Mario Aguilar y Desbordes.

“De la Carrera y sus amigos representan lo peor de la política. Llenos de odio y de prejuicios. La foto es del aniversario del liceo donde estudié (comuna El Bosque) y donde los tres que aparecemos somos ex alumnos. Así es la educación pública que este señor no conoce ni en fotos“, respondió el diputado.

De la Carrera habló sobre el tema en “Directo al Grano” de Agricultura, en donde dijo que el líder de RN “ha entrado en franca rebeldía con su coalición” por establecer diálogo con los partidos de oposición, antes que con los oficialistas.

“A mí me parece que es cobarde, porque me ataca por Twitter y me bloquea intentando de impedir como si yo te pudiera contestar. Tú me criticas y me dices que yo represento lo peor de la política y me fustigas, y dices que yo estoy lleno de odio y prejuicios. Yo creo que esa palabra habla más de ti que de mí“, dijo el locutor.

“Dices que yo no conozco la educación pública ni en foto. Eres tan ignorante, Mario Desbordes, que yo cursé dos años en colegio público en el Liceo 11 de Las Condes, entre los años 1976 y 1977. Por lo tanto, conozco, participé y me eduqué en educación pública, tal como tú. Pero no tengo estos resentimientos que tienes tú“, agregó.

Respecto a la foto que provocó la polémica, dijo que “tú sabías los efectos políticos que podría tener una foto como esa, tú sabías que esa foto pudiste haberla evitado, tú sabías exactamente la postura de esas personas que no han mostrado ninguna chapa democrática”.