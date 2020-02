Sergio “Checho” Hirane fustigó un tuit del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el que dice que hay “algunos líderes de la extrema derecha” que siguen “pensando que cuando ellos usan las FF.AA. y a Carabineros para asesinar al pueblo y violar sus DD.HH., el pueblo debe esperarlos sentados para dejarse aniquilar”.

El locutor radial de “Conectados” de Agricultura respondió tal comentario diciendo que “yo no he visto a ningún carabinero asesinando al pueblo. Salen a reprimir la violencia, yo ne he visto a carabineros atacando a gente inocente. Hay gente que lo ve. La ideología puede ser tan fuerte que hace la gente que vea otras cosas”.

Sobre un político que “valida la violencia”, Hirane cree que “la democracia debería tener una herramienta para defender de esta gente, y como él, habla todo el Partido Comunista (PC). Yo soy de la idea que hay proscribir al PC. No puede seguir viviendo en una sociedad democrática, libremente como lo hacen porque están destruyendo la sociedad desde dentro”.

Resulta increíble que algunos lideres de la extrema derecha sigan pensando que cuando ellos usan las FFAA y a Carabineros para asesinar al pueblo y violar sus DDHH, el pueblo deba esperarlos sentados para dejarse aniquilar #nohanaprendidonada — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) February 22, 2020

En cuanto a la violencia en las calles, dijo que “sí hay que reprimir con violencia, ¿y con uso igualitario de la fuerza? No, con uso desproporcionado de la fuerza. Así se ganan las batallas. No puede ser que Carabineros tenga la misma proporción de fuerza que un delincuente, porque eso quiere decir que cualquier de los dos puede ganar la pelea, y no puede se eso. Carabineros tiene que tener más fuerza que los delincuentes“.

Añadió que “no nos metan la cuchufleta de que la palabra represión. Por supuesto que tienen que reprimir la violencia y con mucha fuerza para poder ganar la batalla”.

Escucha las declaraciones de Sergio “Checho” Hirane: