Checho Hirane y cifras de fallecidos: “Nos mantuvieron engañados”

El conductor de “Conectados con Agricultura”, Sergio “Checho” Hirane, tuvo duros cuestionamientos a las cifras de contagiados y fallecidos que entrega diariamente el Ministerio de Salud en medio de la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

“Me duele el corazón lo que voy a decir. Me levanté el domingo a las 6 de la mañana y me puse hacer una planilla Excel con todos los datos, llegando a la siguiente conclusión: Chile no está más o menos en las cifras, está muy mal (…) Chile es el país número 12 del mundo en muertos por cada 100 mil habitantes, y número 1 con mayor cantidad de contagios cada 100 mil habitantes”, señaló el conductor

