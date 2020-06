Checho Hirane denuncia falta de fiscalización en cuarentena: “Salí a la calle y no me paró nadie”

El conductor de “Conectados con Agricultura”, Sergio “Checho” Hirane, volvió a referirse sobre la fiscalización de las autoridades durante la pandemia que afecta el país, que según él, “no le cuadra que haya 70 mil efectivos desplegados haciendo cumplir la cuarentena”.

“Me recorrí la costanera oriente entera y no me paró nadie. Les digo a las autoridades, que si la estrategia para atacar esta pandemia será en apoyarnos en la responsabilidad del chileno, estamos partiendo de una base falsa, el chileno no es responsable. Hemos visto a gente que tiene el Covid y los detienen cinco veces arriba de la micro”, fueron parte de las declaraciones de Hirane.

Revisa sus comentarios a continuación: