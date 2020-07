Checho Hirane por polémica de José Miguel Viñuela en “Mucho Gusto”: “Cualquier ser humano se puede equivocar”

El conductor de “Conectados con Agricultura”, Sergio “Checho” Hirane, se refirió sobre la compleja situación que envuelve al animador José Miguel Viñuela, luego de protagonizar una polémica “broma”, en que le cortó el pelo a un camarógrafo en plena transmisión del matinal “Mucho Gusto”.

“La verdad es que se desubicó, es políticamente incorrecto cortar el pelo al camarógrafo. Creo que no tuvo mala intención, pero no midió las consecuencias que le podía traer (…). Ojalá se resuelva lo mejor posible, y no metan en la hoguera toda una carrera televisiva. Cualquier ser humano se puede equivocar “, dijo.

Revisa sus comentarios a continuación: