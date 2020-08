Vidal se desentiende de los “ataques” del Bayern Munich y “puso en duda” su titularidad

Barcelona y Bayern Munich animarán este viernes el partido más atractiva de los cuartos de final de la UEFA Champions League y en la antesala del encuentro, Arturo Vidal sacó la voz y apostó todas sus fichas por una victoria catalana.

“Es el partido más importante del año, tenemos muchas esperanzas de ganar este campeonato. Bayern está haciendo un año espectacular, ganó la Bundesliga y la Copa, pero somos el Barça y si hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente pasaremos“, sostuvo el chileno, quien se desentendió de los “ataques” por parte de algunos ídolos germanos hacia el cuadro español.

“No he tomado mucha atención, porque sé que lo que se habla fuera no es lo que piensa el vestuario. Mañana juegan contra el mejor equipo del mundo, el Barça. Conozco a la gente de allí; juegan ante el Barça, no contra equipos de la Bundesliga. Juegan contra el mejor equipo del mundo“, sintetizó.

Si bien es casi un hecho que será titular ante su ex club, el oriundo de San Joaquín “puso en duda” dicha condición. “No sé si lo merezco, creo que todos queremos jugar y es el entrenador (Quique Setién) el que debe elegir para clasificarnos a semifinales“, manifestó.