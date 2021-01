Checho Hirane ante proyecto de aborto: “Le pido a la extrema izquierda que no nos enseñe a hablar de nuevo”

Sergio “Checho” Hirane, en su programa “Conectados” de Agricultura, dedicó unas palabras al proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, y que será votado en general el próximo 21 de abril en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Sobre la eutanasia yo comparto, y lo he dicho aquí, que estoy a favor de la eutanasia en ciertas circunstancias, por cierto, no que alguien pueda atentar contra su vida estando sano, bajo ciertas circunstancias estoy de acuerdo”, dijo.

Después continuó diciendo que no está de acuerdo con el aborto, pero no está en contra que se debata.

“Lo que no estoy de acuerdo es con el aborto libre, porque ahí ya no hay decisión, ahí se está tomando una decisión por otra persona. No estoy en contra que se debata y que haya un debate, tampoco soy cerrado a ese tema”, dijo.

“Pero lo que yo le pido a la extrema izquierda que no nos enseñe a hablar de nuevo. Ya nos quisieron enseñar hablar con que nosotros, nosotras, nosotres y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes; todas esas cuestiones que para mi son puras tonteras“, prosiguió.

“Ahora no quieren que le digamos guagua al feto, no quiere que le digamos niñito o niñita“, reclamó, aludiendo a la discusión que se generó por la diputada Maite Orsini (RD), quien solicitó “evitar llamar al feto o cigoto, niño o guagua”.

