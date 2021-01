Checho Hirane aclara solicitud y devolución del Bono Clase Media: “Lo lógico era devolver el bono, que no pedí personalmente”

El conductor radial de Agricultura Sergio “Checho” Hirane se refirió en su programa “Conectados” sobre la noticia que circuló por distintos medios de prensa que señalaban que había solicitado, y luego devuelto, el Bono Clase Media otorgado por el Gobierno en plena crisis sanitaria el 2020.

Hirane aclaró la situación y explicó cómo se dieron los hechos: “La Fundación América Transparente publica que 65 mil personas devolvieron el bono, entre esas 65 mil personas ponen mi nombre. Yo me pregunto, ¿cuál es el afán de atacarme permanentemente? Siempre apuntan a mi credibilidad”, comenzó diciendo.

“Tengo un asesor tributario que tiene la clave de mi SII. Él se dio cuenta que yo tenía derecho al bono, y encontró lógico que lo ocupara. Luego me llama y me dice que tenía depositado 500 lucas. Al preguntarle por qué, me afirma que él lo había solicitado”.

“Le digo que lo devuelva de inmediato, aunque era todo legal. Pero consideré que había gente más necesitada que yo en ese minuto, y me pareció lo lógico y solidario devolver el bono, que no pedí personalmente”, manifestó.

Revisa sus declaraciones: