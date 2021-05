“Me encontraba un poco más buen mozo”: Mira la reacción de “Checho” Hirane a la imitación que le hizo Stefan Kramer

Sergio “Checho” Hirane recibió con humor la imitación que realizó Stefan Kramer sobre su figura. “Rescata de alguna forma, y caricaturiza, muy bien algunos puntos de los cuales yo hago siempre hincapié”, señaló.

“La encuentro genial, independientemente que yo tuve algunas diferencias con Kramer respecto a su apología a la primer línea en el Festival de Viña, siempre le he reconocido su genio, su talento”, dijo este lunes en “Conectados” de Agricultura.

El locutor confesó que durante la semana previa al estreno del video estuvo nervioso, pero que finalmente fue tratado con cariño por parte del comediante.

Siguiendo en el tono humorístico, Hirane dijo que “yo me encontraba un poco más buenmozo, al verme ahí me doy cuenta no era tan buenmozo, me encontraba que tenía el cuello más largo”.

“Esa respiración que tengo yo, que es por cigarro, que me tiene al borde”, rescató el detalle.

Revisa las declaraciones completas: