Oliva reflexiona tras la derrota: “Hicimos campaña a lo Bielsa, no a lo Acosta”

Siguen las comparaciones futbolísticas por parte de Karina Oliva.Ya anoche al asumir la derrota en las elecciones de gobernadores regionales, citó al ex técnico de la Roja asegurando que “el triunfo es deformativo y la derrota formativa”. Hoy la militante del Frente Amplio fue más allá a la hora de reflexionar sobre su campaña electoral.

Así, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Oliva aseguró que en su forma de trabajar fue como Bielsa, y no como el entrenador de la Roja mundialista en Francia 98′, Nelson Acosta.

En ese sentido, Oliva declaró: “Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta”, sentenció.

“Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto”, finalizó.

Desde el partido respaldaron a la futbolizada candidata, siguiendo además la tónica de reflexionar usando frases del “Loco”.

“Como enseña el profe Bielsa, es en la derrota cuando más se crece y se forjan a fuego los liderazgos. No sacamos nada con solo apuntar al adversario si no somos capaces de mirar los errores propios. En esta elección no logramos convocar lo suficiente y debemos trabajar en ello”, publicó en su cuenta de Twitter el candidato presidencial Gabriel Boric.