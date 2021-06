“Checho” Hirane: “Los únicos que son capaces de hacer milagros son los comunistas, que creen que la plata sale de los árboles”

Sergio “Checho” Hirane comentó este martes sobre la extensión de las cuarentenas en el país, en el marco de los cambios que sufrirá el plan “Paso a Paso”, y que serán comunicado el jueves.

En el programa “Conectados” de Agricultura, el locutor apuntó a la dificultad de las empresas de todos los tamaños para no quebrar en estos tiempos de restricción y la necesidad que estas abran para poder sostenerse.

Más allá de solo los emprendimientos, Hirane afirmó que “empresas grandes que se están yendo a la soberana mierda”.

“Yo le pregunto al Colegio Médico, ellos con sus decisiones, ¿van a darle plata esta gente para que viva después?”, dijo.

“Si los bonos no son eternos, el Estado no tiene plata infinita para das bonos permanentemente. Si la gente no trabaja, no va a poder comer, se van a morir de hambre“, señaló.

“Miren lo que ha pasado en países en que el Estado provee provee, provee… están comiendo mierdas de los basureros. Si el Estado no es generador de ingresos, el Estado es recaudador de los impuestos de las empresas que le va bien y de la gente que paga impuesto“, agregó el conductor.

“Aquí no existen los milagros, los únicos que son capaces de hacer milagros son los comunistas, que creen que la plata sale de los árboles”, finalizó su reflexión,

Mira el momento: