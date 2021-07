En conversación con el programa “Directo Al Grano“, la panelista Rosario Moreno criticó duramente al tenso clima que se ha generado en la Convención Constitucional.

“Es tal el nivel de caricatura que hemos visto en la Convención que uno siente que está perdiendo legitimidad. Es una pelea, un gallinero, donde todos gritan. Como chilena me da vergüenza. Antes me dolía y ahora me da vergüenza”, expresó Moreno

