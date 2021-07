La periodista Rosario Moreno habló en “Directo al Grano” sobre la poca reacción del Gobierno respecto a la violencia vivida en la zona sur del país.

“No saca nada el Ministro del Interior en decir que esto es terrorismo puro si no se toman las medidas acordes, o sino las palabras se las lleva el viento y son vacías (…) ¿Por qué el Presidente no ha convocado a votar Estado de Sitio en el Congreso? No lo sé”, señaló.

Revisa sus declaraciones acá: