Checho Hirane sobre Elisa Loncon: “No tiene nada de republicana. Es de extrema izquierda”

El conductor del programa “Conectados” de Agricultura, Sergio “Checho” Hirane, emitió una dura crítica sobre la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, luego que esta mencionara en una entrevista otorgada a El Mercurio, “que no tenía el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas”, en referencia al conflicto de la macrozona sur.

“La presidenta Loncon no necesita ser Mandela, solo se necesita ser demócrata para condenar la violencia (…). No tengo ninguna fe que de acá pueda salir algo bueno. Los personajes son muy malos (…) ella no tiene nada de republicana. Esa mujer es de extrema izquierda”, fueron parte de los comentarios de Hirane.

Revisa todas sus declaraciones a continuación: