Ministro Paris por muertos en la pandemia: “Algunos lo sacan en cara, como si fuera culpa de nosotros”

En conversación con “De Caso en Caso” de Agricultura, el ministro de Salud, Enrique Paris, criticó a quienes aún no se han vacunado contra el Covid-19, asegurando que “la persona que no se cuida, no se quiere a si misma, no se valora, no tiene autoestima”.

“Si usted tiene autoestima, si se quiere a si mismo, a su familia ya sus hijos, mida las consecuencias de sus actos, que pueden producir daños en otras personas”, remarcó.

Respecto a la llegada de la variante Delta, que actualmente tiene 59 casos en Chile, la autoridad remarcó que “esta cepa nueva es una gran amenaza, esperamos que no tenga la misma ferocidad que en otros países”.

Además remarcó que tras alcanzar el 80% de la población vacunada con dos dosis, se continuará con el proceso de inoculación: “Ayuda mucho en los casos graves, ayuda a evitar una muerte, una hospitalización, pero no evita los contagios, por eso hay que seguir utilizando mascarillas”, sentenció.

“Hay gente que se saca la mascarilla para hablar por celular, o para fumar o gritar, eso es grave, hay que evitarlo a toda costa”, criticó el ministro.

Posteriormente se refirió a la interpelación en su contra por parte de la Cámara de Diputados, cuestionando seriamente la realización del proceso en primer lugar.

“¿Como me van a interpelar porque entró la cepa Delta en Chile?, hay más de cinco países que la tienen, habría que interpelarlos a todos los ministros”, declaró.

En otra línea, el ministro se refirió a las críticas recibidas durante su gestión debido a la cantidad de muertes que se han registrado.

“Me afecta mucho, y algunos lo sacan en cara, como si fuera culpa de nosotros, pero son seres humanos que han fallecido, y detrás de esas personas hay familias”, lamentó.

“¿Cómo vamos a querer que fallezca la gente?, el equipo de salud nunca va a querer que fallezca alguien, pero la letalidad ha sido alta en todo el mundo, la gente se olvida de eso”, criticó la autoridad.