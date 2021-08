Patricio Navia y debate de Unidad Constituyente: “Los tres candidatos son negacionistas a lo que hizo la Concertación”

En una nueva edición de “La Mirada Líbero” de Agricultura, el analista político Patricio Navia se refirió a lo que fue el segundo debate de los candidatos de Unidad Constituyente, Yasna Provoste (DC) Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR).

“Los candidatos no saben a quien hablarle y no está claro qué los diferencia entre ellos (…). Los tres son negacionistas respecto a lo que hizo la Concertación. No estaba claro el mensaje, andaban perdidos”, fueron partes de los comentarios de Navia.

