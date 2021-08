La veterinaria Dra. Jessica Gimpel habló en el Rompecabezas respecto al ataque de un tigre al interior del Parque Zafari

La médica veterinaria y académica de la Universidad Católica, Jessica Gimpel, entregó su visión respecto al fatídico ataque de un tigre a una trabajadora en el Parque Zafarí de Rancagua.

En conversación con “El Rompecabezas”, la especialista reflexionó lo ocurrido durante esta jornada, tras la muerte de la joven de 21 años del Zafarí en dependencias del zoológico.

“Aunque uno trabaje en el zoológico, uno no puede llegar y entrar, porque justamente uno sabe a lo que está expuesto y no es llegar y hacerlo”, mencionó la profesional, dejando en claro que esto es materia de investigación y que no se pude atribuir la culpa ni al animal, ni tampoco a la funcionaria.

