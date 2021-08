Diputado Undurraga: “El Partido Comunista nunca ha creído en este proceso constitucional”

En conversación con el programa “Directo al Grano” de Agricultura, el diputado Francisco Undurraga (Evopoli), realizó una dura crítica a las polémicas que se han generado en torno a la Convención Constitucional.

“¿Por qué miembros de los pueblos originarios deberían tener más dinero que el resto de los convencionales? Eso me hace sentir que esta Constitución no nos va a garantizar igualdad de deberes y derechos (…), y lo que pasa es que todo esta siendo maquineado por el Partido Comunista (…), constantemente nos venden una parada democrática en circunstancias en que no creen en la democracia. No creyeron nunca en este proceso, no creen en la igualdad de expresarse”, dijo.

Revisa todas sus declaraciones a continuación: