Jorge Said, periodista chileno en Afganistán: “No se sabe cómo voy a salir, estoy preocupado”

El documentalista y periodista chileno Jorge Said en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura se refirió hoy a la crisis total en la que está sumergida Afganistán, que desde este lunes se encuentra bajo el control de los talibanes.

Said ha reporteado 15 días seguidos sin descanso el complejo momento que atraviesa el país, viviendo en carne propia el régimen extremo de los insurgentes.

En ese sentido expresó que el acceso a “los servicios primarios están cada vez más complejos, se corta mucho la luz y el agua. El sistema bancario está completamente destrozado, no hay nada en los bancos, ya llevamos cinco días con los bancos cerrados”.

“Las mujeres tuvieron que pasar a portar el burka, no pueden practicar deportes occidentales, como el fútbol o ciclismo, está absolutamente prohibido, tampoco pueden tocar instrumentos occidentales”, añadió.

Respecto a su propia situación en el país, el profesional explicó que “no se sabe cómo voy a salir, estoy preocupado por ese lado, se me está acabando la plata, se me está acabando todo acá, la situación sigue muy incontrolable”.

“En términos personales es una gran oportunidad, pero hay cierta incertidumbre, de que si esto se complica quizás no pueda salir”, complementó.

“Me siento sobrepasado, por todo el entorno, salgo aquí en el hotel y están las señoras llorando, bajas al comedor y te encuentras con puros dramas que la gente te comenta, te preguntan si las puedes ayudar, si les puedes prestar algo”, reflexionó.

Pese a esto remarcó que “el problema mío es ínfimo, en relación al que están viviendo las grandes masas, todos estos refugiados, que no tienen agua, no tienen electricidad no tienen plata, nadie los ayuda, nadie puede llegar y nadie puede salir”.

Revisa la entrevista a continuación: