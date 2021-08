En conversación con el programa “Conectados en Agricultura”, el panelista Ricardo Tuane se refirió al rechazo por parte de la Convención Constitucional de reincorporar el término “República de Chile” al reglamento interno.

“Esto de insistir en quitarle el nombre a la República de Chile no solo me parece una soberana tontera, sino que me parece grave e inusitado”, dijo.

