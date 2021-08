La dura batalla de Saúl Millalaf al Covid-19: “No podía hablar, ni escribir para comunicarme”

Luego de cinco meses internado grave en la UCI del Hospital Las Higueras por Covid-19, Saúl Millalaf de 54 años, pudo recuperarse y abandonar el recinto hospitalario, aunque sus condiciones físicas y motrices se deterioraron luego de sus complicaciones por el coronavirus.

En conversación con Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Agricultura, Saúl manifestó lo difícil que fue para él los meses internado. Luego de que se contagiara en su lugar de vacunación, su estado de salud emporó tras tres días, donde perdió el conocimiento “por casi tres meses, no supe más de mi”.

“Sólo tenía sueños o pesadillas, pero no tenía noción de lo que pasaba alrededor”, señaló el afectado. Incluso los médicos del hospital le pidieron a la familia “despedirse” de él, tras largos días entubado en la UCI del recinto.

Saúl Millalaf, que sufre de diabetes, provocando una reacción más aguda del virus, relató el momento que sintió al despertar, tras su larga lucha contra la enfermedad. “Al despertar estaba asustado, podía escucharlos, les entendía todo, pero yo no podía hablar, me daba rabia… Trataba de hablar y no podía”.

“Cuando empecé a recuperarme, pedí una hoja y un plumón y escribía un poco a las enfermeras”, relató el afectado quien se encuentra en casa realizando terapia de kinesiología y diálisis por su afección al riñón tras lo sucedido.

Revisa la conversación completa acá: